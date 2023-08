Vai ao Rio de Janeiro? Maria João Bastos revela os melhores “spots” da “cidade maravilhosa”

Maria João Bastos esteve no Rio de Janeiro, no Brasil, e aproveitou a estadia para recomendar alguns locais da “cidade maravilhosa”.

A atriz Maria João Bastos regressou a um país que bem conhece, o Brasil, e, no Rio de Janeiro, fez um pequeno guia de locais a não perder para quem viaja até à “cidade maravilhosa”.Por isso, se já está do outro lado do Atlântico ou prepara as malas de viagem, estas dicas são para si.

“Se estiverem pelo Rio de Janeiro ou estiverem a planear a vossa viagem não deixem de passar um dia na praia do Leblon e almoçar no @lacariocacevicheria. A energia do restaurante é ótima, a comida incrível, e isto tudo com a vista mais bonita claro está!”, referiu a artista de “Flor sem Tempo” (SIC) nas redes sociais.

Em seguida, ainda no Leblon, Maria João Bastos elogiou o espaço seguinte. “Café da manhã na @livrariaargumento, um bombom para aquecer a alma e acabar num lanchinho de final de tarde no #riolisboa.

“Os livros são uma das minhas paixões e por isso este é um lugar que adoro no Rio de Janeiro”, referiu, de seguida.

“A Livraria da Travessa é linda e ainda termino com um café e o típico pão de queijo gigante da Zázá. Este é um dos programas que gosto de fazer no final da tarde!”, rematou Maria João Bastos.