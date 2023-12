“Vale cada segundo”. Lourenço Ortigão partilha nova imagem com filho

Vicente, filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, nasceu no passado mês de julho. O ator partilhou nova imagem com o filho ao colo.

No passado mês de julho, dia 9, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey deram as boas-vindas ao primeiro filho. A notícia foi avançada pelo casal, através de uma fotografia dos atores com o bebé, publicada nas redes sociais.

Desde então o casal tem vivido uma onda de amor nos últimos meses com Vicente Blue, partilhando, algumas vezes, registos com o filho. A nova fotografia partilhada por Lourenço Ortigão está a “derreter” as redes sociais.

“Vale cada segundo”, escreveu o ator na legenda da fotografia na qual segura o filho ao colo.

“Não aguento”, “Que fofura” e “Amor único” são alguns dos comentários deixados na publicação, assim como vários emojis de coração.