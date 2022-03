Valter Hugo Mãe escreve prefácio de livro polémico de Cristina Ferreira

Valter Hugo Mãe escreve o prefácio do livro polémico de Cristina Ferreira “Pra Cima de Puta”, tal como revelou a apresentadora nas redes sociais.

O escritor português, de 49 anos, junta-se à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI para assinar o prefácio do novo livro. Em jeito de promoção, a apresentadora partilhou uma citação no perfil de Instagram.

“A razão é fundamental até para educar o coração. Há uma necessidade intrínseca de inteligência no amor. Como há uma estupidez natural em sucumbir ao ódio”, escreveu Cristina Ferreira, citando Valter Hugo Mãe.

O nome do livro deu polémica a partir do momento em que a diretora anunciou, esta sexta-feira, a novidade na referida conta. No entanto, a comunicadora defendeu-se, pedindo para não julgarem o livro pela capa.