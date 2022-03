Vanessa Ferreira, ex-“Casa dos Segredos” (TVI), anuncia gravidez

Vanessa Ferreira revelou que está grávida pela primeira vez e que não foi planeada. A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” mostrou-se feliz.

A ex-participante do “reality show” da estação de Queluz de Baixo anunciou, no perfil da rede social Instagram, a primeira gravidez, com uma fotografia em que surge abraçada à barriga.

“Passada a fase de risco… Posso contar a nova do meu 2021. Não era esperado para agora. Mas quando se desafia a natureza, leva-se com uma surpresa! Pois claro. Se ficarem contentes ou chocados quanto eu, é bom sinal. Sinal de vida e será bem-vinda”, escreveu.

“Que lindaaaaa”, “Parabéns, princesa”, “Levaste um pontapé nas costas, parabéns” e “Parabéns, querida! Fico muito feliz por ti porque tu mereces” foram algumas das mensagens de parabéns dos internautas.