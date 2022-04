Vanessa Martins admite estar profundamente triste: “Vou buscar forças não sei bem onde”

Vanessa Martins admitiu, esta segunda-feira, 4 de abril, estar viver uma “profunda tristeza”. A atriz teve de ir “buscar forças” para realizar os compromissos profissionais.

A também influenciadora digital confessou que, estes dias, têm estado a ser piores porque tem vivido na “fossa”. Contudo, a vida profissional continua ativa e a “influencer” tem responsabilidades a cumprir.

“Nem sempre o que planeamos para as nossas vidas acontece. E no meio de uma tristeza profunda eu digo-vos que encontro no meu trabalho a minha força. Com 35 anos nunca deixei de fazer um compromisso profissional por algum problema pessoal”, afirmou.

“É nestes momentos que vou buscar forças não sei bem onde mas nunca permiti a mim mesma deixar de fazer nada por estar triste ou em baixo. Há dias, como o de hoje, em que estava na fossa, mas mesmo assim fui lá à força escondida e fiz a minha parte. Não como gostaria mas como teve de ser”, disse.

Vanessa Martins explicou que o problema pessoal pouco tempo antes de fotografar a nova coleção de biquínis.

“Preparei-me fisicamente para este trabalho. Treinei diariamente durante dois meses, alimentei-me melhor. Não iria imaginar que na véspera iria estar assim de rastos”, acrescentou.