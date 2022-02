Vanessa Martins faz apelo à saúde mental: “Está nas mãos das mulheres mudarmos isto”

Vanessa Martins fez um apelo às mulheres, esta segunda-feira, 10 de maio, para que promovam um “look” “natural” e evitem ao máximo utilizar “filtros” nas redes sociais.

A influenciadora digital mostrou-se revoltada por ouvir “amigas” a dizerem que não se conseguem expor nas redes sociais, como o Instagram, sem filtros que melhoram a aparência.

“Por cada mulher que vive atrás de um filtro, está a criar uma insegurança em tantas outras. Não temos de ter todas lábios carnudos, olhos grandes, nariz fino. Entre amigas há quem confesse: ‘não consigo fazer ‘stories’ sem filtros’”, começou por confessar.

“Estamos a enganar quem? Mas quem é que inventou essa m#### de agora sermos todas iguais? De haver filtros que nos fazem sentir momentaneamente melhor e as outras mulheres que veem, fazerem nas sentir pior. Isto faz sentido?” prosseguiu, indignada.

A também empresária chamou à atenção do impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas. “A saúde mental passa pelas redes sociais e pelas inseguranças que criam. Pela ideia de beleza estar completamente alterada. Este post é um alerta a quem tem poder no digital para abrandar a forma como usa os filtros e a ideia de perfeição e de alteração de rosto que passa para outras mulheres que nos seguem. Divulguem o natural e o normal”, apelou, referindo de seguida que “ao vivo” as mulheres são “mais bonitas do que com filtros”.

“A utilização de filtros parte sempre de mulheres com estereótipos de perfeição. As mulheres alteram dez vezes mais o rosto do que os homens. As mulheres fazem cirurgias plásticas para ficarem como os filtros. As adolescentes não querem ir mais à escola se não fizerem preenchimento labial como as amigas. Está nas mãos das mulheres mudarmos isto”, afirmou.