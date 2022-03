Vanessa Martins arrasada por internautas após criticar pijamas

Vanessa Martins foi violentamente criticada por internautas na rede social Twitter após ter admitido que nunca percebeu o fato de as pessoas se desleixarem em casa e optarem por usar… pijamas.

A empresária, de 34 anos, anunciou que vai lançar a sua primeira coleção de roupa de andar por casa. Isto porque Vanessa Martins nunca dormiu de fato de treino, nem de roupa velha, assegurou.

“Vocês que me seguem sabem a paixão gigante que tenho por pijamas. Dormir confortável, bonita e elegante. Nunca dormi de fato de treino, nem com roupa velha. Nunca tive um pijama da ‘Hello Kitty’ ou com unicórnios… há uma certa tendência da mulher se desleixar nesse aspeto e eu nunca compreendi isso”, criticou, adiantando de seguida que está “há seis meses” a desenvolver a marca de ‘homewear’ da marca “Frederica”.

“Queria tanto contar-vos! E agora, finalmente, posso dizer que na próxima semana será lançada a marca de pijamas da ‘Frederica’! Nunca foi tão ‘cool’ oferecer um pijama a alguém ou a nós mesmas! Estou tão feliz e emocionada. Só quem realiza os seus sonhos é que entenderá”, acrescentou.

Após o anúncio nas redes sociais, existiram diversos seguidores que inundaram o Twitter com críticas a Vanessa Martins por esta ter falado mal de pijamas de unicórnios.

“A Vanessa Martins podia simplesmente ter dito: ‘olhem pessoal eu adoro pijamas então decidi criar a minha própria linha!’ mas em vez disso só disse m####”, escreveu uma seguidora.

“Estou com medo de levar ‘bullying’ da Vanessa Martins por dormir apenas de boxers. Ainda por cima são ranhosos”, atirou outro.