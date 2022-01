Vanessa Martins sobre o cão Sadik: “Somos um só”

Vanessa Martins está em clima de festa, pois o seu fiel companheiro de quatro patas, Sadik, está de parabéns e a dona não podia estar mais feliz.

A influenciadora digital assinalou, no perfil de Instagram, a data especial com a partilha de uma fotografia em que o melhor amigo de quatro patas aparece ao seu colo.

“Este amorzinho lindo mimado faz cinco anos! Estes olhinhos de amor quando eu falo com ele… Somos um só e a nossa cumplicidade é única. És a melhor coisa da minha vida Sadikinho lindo!” escreveu.

Recorde-se que o cão surgiu na vida da também empresária aquando da sua antiga relação amorosa com Marco Costa, que também assinalou o dia de aniversário de Sadik nas redes sociais.

“Parabéns, Sadik, cinco anos! Foste e sempre serás o primeiro ser que me ensinou o que é amor incondicional! Foste quem me ensinou a cuidar e a ter responsabilidade, sem dúvida foste o meu primeiro filho! As saudades são muitas mas a esperança é ainda maior! Amo-te meu pequeno de quatro patas! Eu prometo que nunca serás só um cão”, escreveu.

Nos últimos tempos, o pasteleiro tem recorrido às redes sociais para criticar a ex-companheira que, segundo o próprio, não o deixa ver o cão. “Alguém teima em não me deixar vê-lo!” atirou Marco Costa.