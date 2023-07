Vanessa Martins conta como ter o bronzeado perfeito

A “influencer” Vanessa Martins revelou o segredo para ter o bronze dourado este verão.

Vanessa Martins é a fundadora de Frederica, que considera “um guia para começar a viver a sua melhor vida, sem desculpas ou arrependimentos”. Um projeto que a influenciadora criou para mulheres.

Através da sua marca, Vanessa Martins revela o segredo do seu bronzeado. A peça-chave é a gama de produtos da marca, que se chama “Bronzeada”. “É uma linha vegana de cinco produtos bronzeadores, sem óleos hidrogenados e com ingredientes ativos 100% orgânicos”, lê-se em comunicado.

Cada produto da gama constitui uma peça-chave para manter o bronze dourado e perfeito, mesmo depois que o verão acabar. Apesar de parecer impossível, ao seguir todos os passos essenciais, o bronzeado mantém-se na pele.

No passado mês de junho, a “influencer” lançou uma coleção-cápsula com a marca Ümmer. “Party Collection” era composta por nove looks de festa que primavam “pela sua intemporalidade e designs únicos”.