Vanessa Martins contra ilusões: “O meu corpo é real”

Vanessa Martins voltou a partilhar ideias com os milhares de seguidores sobre o “corpo perfeito”. A influenciadora falou sobre a sua realidade.

É num barco, em biquíni, que Vanessa Martins volta à temática do “corpo perfeito”, desejado por milhares de fãs. A ex-namorada do pasteleiro Marco Costa desvalorizou o assunto, através de uma sequência de fotografias.

“Não se deixem enganar meninas! O mesmo sítio, a mesma pessoa, o mesmo momento e o mesmo rabo. Tudo uma questão de ângulo”.

“Reparem que na segunda fotografia o fato de o ângulo estar mais alto faz com que o glúteo pareça achatado e na primeira foto o fato de que estar a 3/4 e um ângulo menos alto parece que ganhei glúteo!”, referiu a influenciadora digital, sobre as fotos que publicou no perfil de Instagram.

“A internet é um local perigoso para pessoas que acreditam que aqui somos perfeitas. O perfeito ainda está por nascer e aqui somos todas iguais”.

“Com flacidez, estrias, com ou mais glúteo. Uma coisa é saber pousar para a fotografia e captar o melhor ângulo. Outra é pensarem que as mulheres aqui são bonecas sem defeitos. O meu corpo é real. É o meu. Não há outro se me virem na praia”, concluiu Vanessa Martins.