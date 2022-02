Vanessa Martins revela estar descontente com a forma física

Vanessa Martins esteve um mês sem treinar por causa do trabalho em excesso e está descontente com a atual forma física que apresenta.

A influenciadora digital desabafou sobre os três quilos que perdeu devido às refeições insuficientes e ao pouco tempo livre para praticar exercício físico por causa do excesso de trabalho.

“Estive um mês sem treinar. Um mês em que não pude treinar, misturado com muito trabalho e refeições insuficientes”, confessou a “influencer” no Instagram, explicando de seguida em detalhe a sua perda.

“Perdi três quilos, perdi massa muscular e a forma. A vida é isto mesmo. Infelizmente, não podemos estar sempre em forma. Mas, hoje, voltei. E daqui a umas semanas falamos outra vez”, prometeu.

A companheira do pasteleiro Marco Costa admitiu ainda que se gravou a fazer alguns exercícios, mas apenas divulgou as imagens com o objetivo de os seguidores “verem a diferença”.

“Sinto-me mesmo mais magra. Sinto que não estou sequer na minha condição física. Não basta só mostrar quando estamos em ótima forma física”, afirmou. “Vou mostrar o vídeo e vocês vão dizer que estou ótima, mas isto trata-se do objetivo pessoal de cada um. Eu vi este vídeo e não gostei de me ver nele”.

“Três quilos, em mim, é muito. Sou muito alta e o meu peso normal é sempre 60 quilos e agora estou com 57 quilos”, sublinhou.

