Vanessa Martins desfruta dos últimos dias do ano no Brasil

Vanessa Martins está a desfrutar dos últimos dias do ano no Rio de Janeiro, no Brasil. A influenciadora digital tem partilhado a aventura com os seguidores nas redes sociais.

A também empresária fez as malas e mudou-se nos últimos dias para território brasileiro para descansar. No InstaStories, ferramenta do Instagram, a “influencer” mostrou o seu dia-a-dia.

Depois de ter estado a conhecer a cidade, esta quinta-feira, 29 de dezembro, Vanessa Martins aproveitou que começou a chover durante o dia para provar a gastronomia local na hora de almoço.

“Começou a chover então viemos comer feijoada”, contou.

A influenciadora digital conta com a companhia de um grupo de amigos, entre os quais a “influencer” Mariana Machado e o estilista Gonçalo Peixoto. À noite, Vanessa Martins jantou e assistiu, de seguida, a um espetáculo de música ao vivo.