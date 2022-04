Vanessa Martins diverte-se no Brasil: “Vou acabar o ano em beleza!”

Vanessa Martins trocou o frio pelo calor do Brasil e encontra-se a passar una dias férias nas terras de Vera Cruz.

A influenciadora digital, de 35 anos, quer entrar no novo ano “em beleza” e com clima tropical, por isso, viajou até Salvador da Bahia, no Brasil, onde vai passar o fim de ano.

A “blogger” tem vindo a partilhar, no perfil de Instagram, alguns momentos da viagem com os fãs. “Vou acabar o ano em beleza! 30 graus e água de coco. Rodeada de amor e amigos!” escreveu.

Antes de viajar para território brasileiro, a empresária desfrutou de umas férias na neve, em Vale de Isère, França. “E as melhores férias, onde são? Na neve pois claro!” afirmou, nas redes sociais.

Vanessa Martins tem visto o nome envolvido em várias polémicas com o ex-marido, Marco Costa. O pasteleiro tem vindo a acusar a ex-companheira de não o deixar ver o cão que os dois adquiriram durante o casamento.

Atualmente, a “influencer” mantém uma relação amorosa com Miguel Ângelo.