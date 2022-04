Vanessa Martins está infetada com Covid-19: “Estou muito triste”

Depois de ter falhado um evento da sua marca Frederica, Vanessa Martins revelou aos seguidores que está infetada com Covid-19.

A influenciadora digital começou por explicar, no perfil de Instagram, a razão do cancelamento do evento, referindo que é um “hábito” testar-se com frequência nos locais de trabalho.

“Aqui está a razão do cancelamento do evento. Como é hábito na Frederica, e porque trabalhamos com muitas pessoas, temos o cuidado de nos irmos testando. Sabendo nós que iríamos ter este evento, e para proteção de todos, fizemos teste de manhã cedo. E, para nosso espanto… a equipa estava toda contaminada. Tivemos um turbilhão de emoções. Tristeza por isto acontecer, precisamente hoje. Acontecer, quando estava tudo pronto. Mas ficámos descansados por cancelarmos e evitarmos o pior. Voltaremos a Guimarães. Voltaremos a fazer este evento no futuro”, prometeu.

A também atriz pediu “atenção” às pessoas que estiveram consigo nos últimos e que quiseram tirar fotografias ou conversar. “Peço atenção a todas as pessoas que se cruzaram comigo nos últimos dias, com quem falei e tirei foto e fizemos sem máscara (porque ninguém quer tirar fotos de recordação de máscara), são ações normais, do dia-a-dia, e que ninguém iria imaginar que iria ser este o resultado… eu, com Covid-19. Peço que fiquem atentas e protegidas e atenção que a Páscoa está a chegar e todo o cuidado é pouco”, prosseguiu.

A empresária revelou ainda que passou mal a noite, com dores de estômago. “Passei mal a noite. Com muitas dores de estômago e vómitos. Pensei que tivesse comido algo… mas percebi, na Saúde 24, que é um sintoma”, disse.

“Desde quinta-feira que tenho feito testes, todos os dias, porque estava rouca, mas pensei que tivesse sido do frio que apanhei na sessão fotográfica. Estou muito triste. Mas tranquila, por não vos ter colocado em risco, a tempo do pior”, concluiu.