Vanessa Martins partilha fotografia da fase em que fez tratamentos de fertilidade

Vanessa Martins partilhou, este domingo, 9 de janeiro, uma fotografia da fase em que se encontrava a fazer tratamentos de fertilidade.

A influenciadora digital, de 35 anos, já abordou várias vezes em público a endometriose na zona pélvica, com que foi diagnosticada e que dificulta o processo de ter filhos, e o facto de nenhum tratamento ter sido bem-sucedido. No entanto, só agora partilhou uma fotografia do momento em que fez os procedimentos.

Questionada pelos internautas para que partilhasse uma fotografia dessa fase, a “influencer” não teve qualquer pudor e publicou uma fotografia no espelho em que é visível a barriga.

A também empresária tornou os problemas de fertilidades conhecidos durante a sua ex-relação amorosa com o pasteleiro Marco Costa.

Atualmente, Vanessa Martins mantém um namoro com Miguel Ângelo. A empresária revelou a forma como conheceu o companheiro. “No Instagram, onde a maioria das pessoas se conhece. E, agora, ponham a pandemia em cima disso”, contou.