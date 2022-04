Vanessa Martins lança primeira linha de “homewear”

A empresária Vanessa Martins investiu na área têxtil e lança, agora, a sua primeira coleção de “homewear” na sua loja online, a plataforma digital Frederica Lifestyle (www.frederica.pt/loja).

Depois do lançamento de produtos de “skincare” para bronzear, da criação de óleos

essenciais e do desenvolvimento de uma gama de chás tisanas, a também influenciadora digital cria a sua própria linha de roupa para usar em casa, apresentando um conjunto de cinco pijamas numa paleta de cores feminina e descomprometida, todos eles confecionados em Portugal e criados através do reaproveitamento de tecidos, evitando o “stock” para o qual não existem mais oportunidades de venda.

Usando fibras recicladas de base biológica, esta coleção está disponível em dois modelos: Oxford (camisa e calça com bolso, disponível em cor-de-rosa

e em azul) e Ella (camisola com decote em V e calça de cintura subida, disponível em off

white, tan e violet).

A linha está exclusivamente à venda na loja online Frederica, estando o modelo Ella

disponível por €59.90 e o modelo Oxford por €69.90.