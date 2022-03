Vanessa Martins manda desinfetar escritório para regressar ao trabalho

Vanessa Martins mandou desinfetar o escritório por completo para conseguir voltar ao trabalho com todas medidas de segurança e higiene possíveis nesta altura.

A namorada do pasteleiro Marco Costa mostrou aos seguidores um vídeo, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, no qual aparece uma senhora a tratar da sala de trabalho.

“Não, ainda não saímos do teletrabalho mas vim aqui preparar o escritório para receber as minhas meninas em segurança”, contou a influenciadora digital.

“Está aqui uma senhora a fazer uma desinfeção toda ao escritório, se houver aqui algum vírus, vai tudo morto já. Vem cá, super protegida, matar os bichinhos todos se houver para depois, na próxima semana, virem limpar o escritório”, adiantou.

Recorde-se que Vanessa Martins tem a trabalhar consigo algumas pessoas para dar vida à revista semestral intitulada “Frederica”, que lançou em julho do ano passado e é dedicada ao público feminino.

