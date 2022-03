Vanessa Martins aplaude marcas que normalizam o corpo da mulher

Vanessa Martins aplaudiu a atitude das marcas que começam a normalizar o corpo da mulher. “Gosto de ver uma mulher com rugas a falar de um creme antirrugas”, afirmou.

Depois de ter dedicado a recente edição da sua revista “Frederica” às mulheres com mais de 50 anos, a influenciadora digital esteve, esta quarta-feira, à conversa com Fátima Lopes sobre o mesmo assunto n’”A Tarde É Sua” (TVI).

“Essas inseguranças alimentam-nos e tornam-nos pessoas frustradas, tristes… não acrescenta nada”, disse a também atriz, referindo-se à confiança das mulheres depois dos 50 anos.

“As marcas representam isso. Já se estão a normalizar os corpos, as belezas, pessoas reais e isso é bastante bom. Gosto de ver uma mulher com rugas a falar de um creme antirrugas, uma mulher com celulite a dizer que tem uma campanha de celulite”, prosseguiu.

A companheira do pasteleiro Marco Costa adiantou que, apesar de existirem marcas a apostar em mulheres reais, algumas continuam a resistir à mudança e a apostar numa publicidade “enganosa”. “Somos todas lindas e temos de gostar de nós como somos”, rematou.