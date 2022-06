Vanessa Martins mostra-se de biquíni num barco na Grécia

Vanessa Martins fez as malas e viajou para a Grécia, onde está a viver uns dias de descanso, a apanhar banhos de sol e experimentar a gastronomia local.

A influenciadora digital aproveitou as temperaturas altas que se fazem sentir em território grego para vestir o biquíni da sua marca. No perfil de Instagram, a publicou uma foto do momento.

“Férias… vão devagar que aqui ninguém está com pressa”, confessou a “influencer”.

Entre os comentários que surgiram na secção de comentários destaque para o de caras conhecidas como Catarina Mira e Liliana Filipa. “Ai, amiga!” escreveu a atriz. “Gostei”, atirou a influenciadora digital.

Antes de ir de férias para fora de Portugal, Vanessa Martins revelou que guardou o vestido de casamento que utilizou na cerimónia com o “ex” Marco Costa. “Guardei-o. Pronto para as amigas usarem”, confessou.

A “influencer” e o pasteleiro separaram-se em 2020. Depois do matrimónio, a também empresária manteve um relacionamento amoroso com Miguel Ângelo, que entretanto chegou ao fim.