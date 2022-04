Vanessa Martins mostra-se encantada com Santorini

Vanessa Martins mostrou-se, este sábado, 3 de julho, encantada com Santorini, Grécia, onde está a desfrutar de uns dias de férias.

Após ter estado de férias no Algarve, a influenciadora digital fez as malas e viajou até território grego para aproveitar o resto das férias. No perfil de Instagram, a também empresária mostrou-se rendida.

“O pôr-do-sol é de ontem. O de hoje foi ainda mais bonito. E eu pensava não ser possível”, admitiu Vanessa Martins, que saltou para as luzes da ribalta depois de participar na série “Morangos com Açúcar” (TVI).

Aquando da chegada a Santorini, a “influencer” fez questão de avisar os seguidores. “Abrir a porta para nos permitirmos desconectar, desligar da preocupação e ansiedade da vida e encher a alma deste azul sem fim e limpar a energia neste branco puro. Olá, Santorini”, escreveu.

A também empresária tem sido tema de notícia devido à sua vida amorosa. A Imprensa avançou, recentemente, que Vanessa Martins poderá estar num novo namoro com Miguel Ângelo.