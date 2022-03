Vanessa Martins muda de visual

Vanessa Martins fez uma mudança de visual e mostrou-se com uma cor de cabelo mais clara do que aquele com que o público está acostumado a vê-la.

A influenciadora digital aclareou o cabelo com madeixas loiras e revelou o resultado final na conta oficial de Instagram.

A mudança de visual acontece semanas depois de Vanessa Martins submeter-se a uma cirurgia para reverter uma endometriose na zona pélvica que a impedia de ser mãe.

Recorde-se que, há dois meses, a também atriz revelou que a separação com Marco Costa, em 2018, deu-se na sequência de lhe ter sido diagnosticado este problema de saúde e de uma a inseminação que acabou por não resultar.

