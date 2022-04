Depois do divórcio, Vanessa Martins garante que não vai existir reconciliação

Vanessa Martins garantiu, através de um direto no InstaStories, ferramenta do Instagram, que não vai existir uma reconciliação com Marco Costa.

A influenciadora digital ficou revoltada a pressão dos seguidores sobre a sua ex-relação com o pasteleiro. Por isso, a também atriz esclareceu que daqui para a frente cada vai seguir a sua vida.

“Não vai haver reconciliação. As pessoas podem querer separar-se sem pensar na reconciliação”, explicou. “Mas nós ainda nos amamos muito e acho que nos vamos sempre amar e respeitar. Uma coisa não interfere na outra”, acrescentou.

Apesar do divórcio, Vanessa Martins admitiu que os dois ficaram amigos.

“Nós não podemos ficar juntos só porque nos amamos. Amar só não chega. Mas eu amo muito o marco, ele ama-me muito a mim e amamos muito aquilo que conseguimos em conjunto”, rematou.

Lembre-se que, após ter anunciado o divórcio com Marco Costa, a “influencer” afirmou que adiou o “sonho de ser mãe”, mas dará continuidade aos tratamentos da endometriose na zona pélvica com que foi diagnosticada, o que dificulta o processo de ter filhos.

