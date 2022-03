Vanessa Martins: “O amor dói? Dói, mas não devia doer”

Vanessa Martins falou sobre um tema que muito se tem debatido nos últimos tempos: o amor e o sofrimento. A “influencer” lembrou o divórcio com Marco Costa.

A influenciadora digital recordou, no perfil de Instagram, o seu divórcio com o pasteleiro Marco Costa, concorrente da nova edição de “Big Brother Famosos” (TVI), num desabafo sobre o amor.

“O amor dói? Dói, mas não devia doer. E não me refiro unicamente à dor física, refiro-me à dor emocional, à dor que se sente mas não se vê. Ao sofrimento que pode ser amar alguém ou ter alguém que nos ame”, começou por escrever.

“Esta ideia para tema da revista surge em 2020 depois da minha separação e da pressão da sociedade que senti. Por ter sentido que havia um distorcer do que é o amor nos olhos das outras pessoas. E porque todos vemos e sentimos o amor de diferentes formas. Numa era evolutiva e de igualdade como pode uma mulher julgar outra porque se separou?” acrescentou.

“Como pode tirar partido do homem, condenando-me como má pessoa por me ter divorciado, sem nada saber? […] De deixarmos de procurar a nossa felicidade com medo do que os outros possam dizer ou pensar. Acha que isso não existe? Existe sim. É pré-histórico, mas está enraizado em nós”, disse ainda.

“É importante o autoconhecimento e é importante a informação. Afinal todos queremos ser felizes”, afirmou Vanessa Martins.