Vanessa Martins partilha nova imagem com o namorado

Vanessa Martins recorreu às redes sociais, nesta segunda-feira, 22 de novembro, para partilhar uma nova imagem ao lado do companheiro.

A “digital influencer” e fundadora da plataforma “Frederica” partilhou uma fotografia, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, onde surge junto ao seu novo namorado, Miguel Ângelo.

“O meu parceirão”, escreveu a empresária, de 35 anos.

O momento foi captado durante a viagem que Vanessa Martins fez até ao Porto onde participou no matutino “Praça da Alegria”, da RTP1.

Recorde-se que nos últimos meses muitas são as polémicas em que a empresária tem estado envolvida com o seu ex-companheiro Marco Costa. Uma das mais recentes polémicas está relacionada com o seu cão, Sadik, que o pasteleiro alega estar proibido de ver pela ex-mulher.