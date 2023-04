Vanessa Martins posa para mostrar a nova linha de biquínis

Vanessa Martins aproveitou as altas temperaturas e partilhou algumas fotografias com um dos biquínis da nova coleção da marca que criou, a “Frederica”.

De preto, de pareo e com toda a ousadia. A empresária e influenciadora digital já lançou a coleção de fatos de banho e biquinis para a estação estival de 2023 e tem vindo a fazer a divulgação das peças com novas imagens e detalhes das produções fotográficas.

Agora, volta a recorrer às redes sociais para exibir um dos modelos disponíveis. “Nesta foto estou a vestir o modelo TULUM em preto com este páreo maravilhoso, também disponível no site da FREDERICA. Corram antes que esgote!”, recomendou.

Foi há quase uma década que a influenciadora digital Vanessa Martins lançou o projeto “Frederica”. Atualmente, a marca conta, para além de uma revista e uma agência digital, com uma vasta gama de produtos. Recentemente, Vanessa Martins lançou a coleção de swimwear, “Slow Summer”, e aproveitou as altas temperaturas para posar com um dos modelos na sua conta de Instagram.

Recorde-se que “Frederica” era para ter sido “o nome de uma filha”, como explicou Vanessa Martins, em 2021, numa publicação feita através das redes sociais para assinalar o aniversário da marca. A empresária sofre de endometriose, tornou esta sua batalha pública como forma de convocar e alertar para as dificuldades vividas pelas mulheres que padecem da doença. Recentemente, a empresária e influenciadora digital revelou que decidiu congelar os óvulos, uma prática a que as mulheres em iguais condições de saúde querem, na sua maioria, aceder. Toda esta matéria esteve recentemente em discussão parlamentar, mas apenas uma proposta seguiu para a especialidade para ser debatida.