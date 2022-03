Vanessa Martins reage às críticas: “Só se estão a afirmar mais como desleixadas”

Vanessa Martins reagiu, esta terça-feira, às críticas que recebeu depois de ter dito não usava pijamas com unicórnios porque isso era um desleixo.

A influenciadora digital contou que vai lançar uma marca de pijamas. No entanto, no anúncio, a ex-companheira de Marco Costa disse que não utilizava fato de treino, nem roupa velha para dormir. “Há uma certa tendência da mulher se desleixar nesse aspeto e nunca compreendi isso”, adiantou.

Estas afirmações causaram indignação perante os internautas que, rapidamente, encheram o Twitter com críticas.

Agora, Vanessa Martins respondeu à letra, com um vídeo no Instastories, ferramenta do Instagram:”É muito cansativo, vocês são muitos aí desse lado e eu sou só uma. Nunca quis ofender ninguém, nunca quis ofender outras mulheres […] Continuo a achar que uma mulher que use unicórnios, eu vou gozar sempre com ela, tal como ela deve gozar comigo por eu usar pijamas mais elegantes”.

A “influencer” não percebeu porque é que os internautas ficaram tão “ofendidos” com o facto de ter chamado “desleixadas” às mulheres que optam por usar roupa velha ou fato de treino para dormir.

“Só se estão a afirmar mais como desleixadas, porque não era um ataque a vocês. Era uma ideia, uma opinião”, acrescentou.