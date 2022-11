Vanessa Martins recorda acusações de prostituição

Vanessa Martins esteve à conversa com Yolanda Taty no podcast “Miss Yolo POD” e recordou algumas polémicas do passado.

A empresária lembrou durante a conversa a época em que foi alvo de acusações sobre prostituição e com as quais teve de lidar por muito tempo.

“Sofri imenso na altura, não soube gerir muito bem… Associaram a minha vida acima da média e que eu só poderia ser prostituta de luxo e jamais trabalhar e ter o meu mérito próprio”, referiu ainda.

“As notícias foram replicadas durante meses. Tive a minha cara nas capas das revistas. Se eles achavam que eu vivia acima da média há dez anos, imagina agora”, afirmou.