Vanessa Martins recorda problemas de infertilidade e fim do casamento

Em 2020, a influenciadora Vanessa Martins separou-se de Marco Costa, tendo sido uma das causas os problemas de infertilidade.

No podcast “Mãe é Mãe”, com Rita de Coelho Vieira, Vanessa Martins recordou a jornada com a endometriose, doença crónica que resulta da presença de tecido endometrial fora do útero, e os problemas de infertilidade, que levaram, em agosto de 2020, ao divórcio do pasteleiro Marco Costa.

Após ter dado uma pausa nos tratamentos de fertilização, a influenciadora decidiu começar do zero. “Divorciei-me. Acabou. Foram sete anos de tentativas e quando dei por mim já estava em ‘loop’ automático, não queria estar assim. Eu já não me reconhecia, relação completamente desgastada. Estava a fazer tudo errado”, contou.

“Disse ‘eu não quero, eu não quero isto, eu nem preciso disto, eu preciso é de ter saúde, preciso de estar bem, sentir-me bem comigo mesma e estou a fazer montes de coisas ao meu corpo que eu nem sei o que será de mim no futuro por estar a fazer isto’. Quando me priorizei, quando sabia que estava tudo errado à minha volta, é quase como um murro na mesa a dizer ‘quero lá saber, vou começar tudo de novo’”, acrescentou.

Vanessa explicou que “sem filhos não era o caminho da outra pessoa”. “Foi bom para toda a gente, estamos todos felizes”, sublinhou.