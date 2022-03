Vanessa Martins regressa ao trabalho após cirurgia

View this post on Instagram

Voltei!! Voltei hoje ao trabalho físico ahah sim porque estive sempre a trabalhar em casa pelo computador e a dar asas à minha criatividade! É bom voltar ao activo e onde estão os meus “Fredericos” que trabalham diariamente para que nada falte! Estou recuperada mas ainda não posso treinar… só em fevereiro! Até lá organizo tudo e ainda vou uns dias de férias! Yeah a vida é INCRÍVEL!!!!