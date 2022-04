Vanessa Martins revela que faz terapia “uma vez por semana”

Vanessa Martins decidiu abrir um espaço de perguntas e respostas, no Instagram, para que os seus seguidores pudessem interagir consigo.

Durante o jogo, a “digital influencer” abordou vários temas como a terapia e um antigo aumento de peito.

“Tive dois meses de trabalho intenso. Lançamento da revista. Preparação física para as fotos dos biquínis. Problemas pessoais pelo meio. Lançamento dos biquínis. Covid-19. Este fim-de-semana foi o primeiro que estive tranquila nos últimos dois meses. E estava a precisar de estar em casa sossegada”, afirmou.

De seguida, um internauta mostrou interesse em saber se a comunicadora fez algum procedimento estético no peito: “Imensas perguntas sobre se aumentei o peito! Credo! Fiz aumento mamário quando tinha 22 anos. Não fiz mais nada entretanto. Se calhar cresceram… Se calhar aumentei de peso… Se tivesse aumentado mais eu diria, não tenho qualquer problema em assumir qualquer mudança no meu corpo com vocês”.

Vanessa Martins revelou ainda que “vai ao psicólogo uma vez por semana”. “Depois tenho as minhas terapias, estar com quem gosto, não me relacionar com pessoas tóxicas, comer bem”, disse ainda.