Vanessa Martins revoltada com rumores de gravidez: “Isto não funciona na base de milagres”

Vanessa Martins demonstrou estar indignada com os rumores de que estaria a viver uma gravidez. A influenciadora digital não poupou nas palavras.

A empresária, 35 anos, não gostou das notícias que surgiram na Imprensa sobre a sua alegada gravidez. Por isso, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, desmentiu a situação.

“No passado partilhei com todos a minha infertilidade causada pela minha doença, endometriose. Passei por tentativas sempre falhadas de tratamentos fortíssimos física e psicologicamente”, começou por recordar.

“Quando é que a vida íntima de uma mulher deixa de ser tema? Quando é que assuntos destes deixam de ser questionados? Quando é que a gravidez vai deixar de ter interesse para a vida de outras pessoas?”, questionou, indignada.

“Sou suficiente forte para este tema não me abalar mas porque tive de me tornar forte sobre ele. Mas já pensaram o quão indelicado este tema pode ser? Como pode fragilizar uma mulher que não consegue engravidar?” prosseguiu.

“Um dia vou ser mãe. E não vou esconder, muito pelo contrário. Vou dizer, fazer mil festas do bebé. Usar e abusar das filas prioritárias. Abusar do meu estatuto de grávida. Até lá não me engravidem porque isto não funciona na base de milagres”, concluiu.

Vanessa Martins vive um novo namoro com Miguel Ângelo. Esta é a primeira relação amorosa da empresária depois de ter terminado o casamento com o pasteleiro Marco Costa.