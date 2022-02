Vanessa Martins salienta importância de nunca esquecer o passado: “Trabalhei em restaurantes”

Vanessa Martins salientou a importância de nunca esquecer as experiências passadas. “Para me lembrar de onde vim e de tudo o que teve que acontecer para estar aqui”, afirmou.

A influenciadora digital recorreu ao perfil da rede social Instagram para desabafar sobre os tempos em que trabalhou como empregada em restaurantes fora de Portugal e em empresas de “call center”.

“Olhar para trás. Neste caso estava apreciar o meu Terreiro do Paço. Mas na vida olho muitas vezes para trás. Para me lembrar de onde vim e de tudo o que teve que acontecer para estar aqui. Em menos de uma década pensei em emigrar, trabalhei em restaurantes e ‘call center’… E de tudo o que fiz muito rapidamente percebi que só ganhava dinheiro se trabalhasse ou se ganhasse o Euromilhões”, começou por lembrar.

A namorada do pasteleiro Marco Costa montou a primeira empresa há três anos. “Agora já tenho duas. Tenho uma equipa de quatro pessoas fixas e mais uma mão cheia de ‘free lancers’. Trabalho com o mercado inglês, esloveno, brasileiro, tailandês. Há uma década não falava inglês. Agora falo todos os dias. Há uma década não tinha sequer carta de condução. Aos 33 anos, comprei o meu primeiro carro. Ajudo na empresa do meu pai e do meu marido. No meio disto lanço duas revistas por ano. Crio linha de biquínis”, prosseguiu.

“O caminho pode ser demorado, pode ser apertado… mas uma coisa que nunca mudou de há uma década para cá foi a minha coragem. Vivo em constante vulnerabilidade. E sem ela não seria a mulher que sou hoje”, rematou.

Lembre-se que Vanessa Martins saltou para as luzes da ribalta depois de integrar a série “Morangos com Açúcar”, da TVI.

