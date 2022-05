Vanessa Martins: “Se não der a adoção, fico com o Sadik”

Vanessa Martins criou um espaço de perguntas e respostas no Instagram para que os seguidores interagissem com ela e a oportunidade foi aproveitada.

A “digital influencer” aproveitou aquela plataforma para esclarecer os fãs sobre a sua doença, a endometriose. Entre as várias questões que surgiram houve quem quisesse saber o que Vanessa Martins pretende fazer em relação à maternidade.

“Consegues engravidar de forma natural?” perguntou um dos internautas. “A minha médica diz que sim! Se não for natural é com ajuda. Se não der com ajuda, meto uns papéis. Se não der adoção, fico com o Sadik. A vida pode ter outros planos para mim. Já não vivo com essa pressão”, respondeu a “influencer”.

Vanessa Martins explicou ainda como descobriu que tinha endometriose e lembrou as tentativas falhadas para engravidar.