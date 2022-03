Vanessa Oliveira confessa que filho mais velho já não tem ciúmes da irmã

Foi na gala de comemoração dos 60 anos de carreira de Júlio Isidro, que decorreu no Casino Estoril, que Vanessa Oliveira voltou aos eventos públicos, depois de ter sido mãe de Diana.

Em conversa com o JN, a apresentadora da RTP1, que deve voltar aos ecrãs em março, revelou como o filho mais velho, André, está a aceitar a irmã recém-nascida.

“Ele agora não tem ciúmes nenhuns. Mas no primeiro dia perguntou porque é que a mana tinha de mamar! Depois, os avós trouxeram-lhe um Monopólio Júnior e estivemos todos a jogar. Inclusive, eu estava a dar de mamar e a jogar, por isso o pai disse-lhe que iria haver sempre espaço para toda a gente”.

E resultou: “Foi remédio santo, até hoje. Mesmo no hospital tive de o tirar de cima dela para parar de dar beijos!”

Vanessa Oliveira garante que não é “mãe-galinha” e que, dentro de um mês, vai contar com a ajuda das avós. “Quando tiver que ir trabalhar elas ficam com ela e estou descansada. Há dias em que estou mais cansada com a bebé, vou ao ginásio e, quando volto, já estou cheio de saudades dela”, conclui Vanessa Oliveira.