Vanessa Oliveira e o aniversário do filho mais velho: “Que dia tão feliz”

A apresentadora partilhou com os seguidores alguns detalhes da festa de aniversário do filho mais velho, André.

André completou, esta quinta-feira, sete anos e, apesar da pandemia da Covid-19, Vanessa Oliveira organizou uma festa para celebrar a data com “trampolim, insuflável e o Super Mário”.

“Os sete anos do André. Estamos tão gratos por termos a família toda com saúde. Foi um dia feliz. Sabíamos que tinha que ser diferente mas com o trampolim, insuflável e o Super Mário conseguimos que fosse uma ‘Super Party’. Que dia tão feliz”, escreveu a profissional da RTP1 na legenda de várias fotografias da festa.

https://www.instagram.com/p/CBmAIlwgAgd/

Além de André, Vanessa Oliveira também é mãe de Diana, de sete meses, da relação amorosa com João Fernandes.

LEIA TAMBÉM: