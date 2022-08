Vanessa Oliveira indignada com condutores: “Isto dá-me uns nervos…”

Vanessa Oliveira confessou ter ficado indignada com os condutores que estacionam os carros fora das linhas definidas no estacionamento.

A apresentadora da RTP não poupou nas críticas, no perfil da rede social Instagram, às pessoas que deixam as suas viaturas fora os locais estabelecidos num parque de estacionamento.

“Venho demonstrar a minha indignação para com as pessoas que estacionam fora dos riscos que estão marcados no chão, que me dão uns nervos”, começou por apontar a comunicadora.

“Depois as pessoas que realmente gostam de estacionar dentro dos riscos, não conseguem estacionar”, afirmou, revoltada, no vídeo que partilhou no InstaStories.

A profissional da estação pública deixou ainda uma mensagem: “Aprendam a estacionar, que nervos que isto me dá! Tens riscos para estacionar dentro dos riscos e paras a meio… Não consigo entender”.