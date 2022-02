Vanessa Oliveira já deu início às “montagens” das árvores de Natal

A apresentadora revelou nas redes sociais que montou, este domingo, a primeira árvore de Natal do ano.

Apesar de faltar menos de dois meses para o Natal, Vanessa Oliveira já entrou no espírito natalício e, inclusive, deu início às decorações alusivas à data, como partilhou no Instagram.

“Foi dia de começar a ronda das montagens de Árvores de Natal e ouvir a Mariah Carey aos berros”, relevou a comunicadora na legenda de uma fotografia, na qual surge a mostrar algumas das decorações.

“Esta é a da minha mana mas as decorações ficam-me a matar, não ficam? Eu sei que ainda falta o Halloween e o São Martinho… Assim só se estraga uma casa”, acrescentou.

Recorde-se que Vanessa Oliveira foi mãe pela segunda vez há um ano de Diana, do relacionamento com João Fernandes, o DJ Kamala. No entanto, o casal tem outro filho em comum, André.