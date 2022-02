Vanessa Oliveira perde 15 quilos: “Ouvir um amo-te é muito bom!”

A apresentadora da RTP1 fez uma dieta muito rigorosa e perdeu muitos quilos. A autoestima aumentou e os fãs também aprovam.

Mais magra e feliz. Depois de uma dieta rigorosa, a apresentadora da RTP1 está 15 quilos mais magra. Numa imagem publicada no perfil de Instagram, Vanessa Oliveira mostra o antes e o depois. E os resultados estão à vista.

“Cinco meses separam estas fotografias! 15 quilos e muitos, muitos centímetros!”, congratulou-se a comunicadora no canal do Estado no perfil de Instagram.

“Fui mãe há oito meses”, recordou Vanessa Oliveira que, desde que emagreceu, só ouve elogios. “É que ouvir um ‘amo-te’ é muito bom, mas um ‘estás tão bem’ é incrível!”, rematou Vanessa Oliveira.