Vanessa Oliveira sobre a morte do cão Brutus: “Não está a ser fácil!”

Vanessa Oliveira confessou, esta terça-feira, 4 de outubro, continuar a sofrer com a morte do seu cão Brutus, que perdeu a vida no final de setembro.

A apresentadora, de 41 anos, recorreu ao perfil de Instagram para lembrar o seu animal de estimação na data em que se assinala o Dia Mundial do Animal, com um conjunto de fotografias únicas.

“Dói muito! Não está a ser fácil! Temos muitas saudades. Amo-te, meu Brutus”, afirmou.

Liliana Campos, Jani Gabriel, José Carlos Malato e Andreia Vale foram algumas das caras conhecidas do público que reagiram à publicação de Vanessa Oliveira com mensagens de apoio.

A 30 de setembro, a apresentadora revelou que Brutus tinha perdido a vida. “Sempre achei que ias morrer de velhinho, aí com uns 40 anos e quando os miúdos já fossem crescidos”, começou por escrever.

“Quis a vida que passasses onze anos e meio comigo, a ser o meu companheirão, os mais fantásticos anos da minha vida. Vivemos altas aventuras, não é meu Brutinhos? Hoje vais iluminar os nossos céus ficando para sempre nos nossos corações. Estaremos aqui para nunca te esquecer. Na minha memória, nunca morrerás. Amo-te, meu Brutus!” rematou.