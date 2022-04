Vanessa Oliveira revela que testou positivo à covid-19: “Sintomas leves”

Vanessa Oliveira recorreu, esta terça-feira, 11 de janeiro, às redes sociais para revelar aos seguidores que está infetada com covid-19.

No último dia de isolamento profilático em casa, a apresentadora, de 40 anos, partilhou, no perfil da rede social Instagram, que testou positivo ao novo Coronavírus, registando “sintomas leves”.

“Foi desta que o bicho me apanhou! Já estou no último dia de isolamento e passei bem, com sintomas leves”, começou por contar a comunicadora na legenda de uma fotografia em que surge a segurar o autoteste positivo.

“No início de dezembro disse a uma grande amiga que achava que desta variante não me escapava depois de ter andado quase dois anos a passar entre os pingos da chuva. E assim foi. Passei bem é o que interessa”, referiu, apelando a que os internautas se protejam.

Caras conhecidas como Pedro Fernandes, Tânia Ribas de Oliveira, Manuel Marques, entre outros, desejaram as melhoras à comunicadora na secção de comentários.