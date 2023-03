Vasco Palmeirim começou a cantar num auditório e acabou na Altice Arena: “Raios me partam, estou feliz”

Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vera Fernandes e Gilmário Vemba encheram a Altice Arena neste fim de semana e o animador não escondeu a emoção.

Foram duas noites com casa cheia na Altice Arena, em Lisboa, e a equipa das manhãs da Rádio Comercial não podia estar mais satisfeita. Vasco Palmeirim resumiu o sentimento de Vera Fernandes, Pedro Ribeiro, Nuno Markl e Gilmário Vemba, que cantaram para milhares de espetadores.

“Começámos por fazer concertos com as ‘Músicas do Vasco’ num auditório da Universidade Nova em Campolide, com os instrumentais das canções lançados num computador”, lembrou.

“Uma década depois, fizemos duas noites na @alticearena em frente a 26 mil pessoas.

Surreal, mas tão gostoso!”

“Obrigado a quem faz isto connosco. Obrigado ao nosso conjunto. E obrigado a quem vai.

Que canta, salta, dança, faz comboinhos, finge que está numa mota, vem a palco para ouvir que não se fala das ‘ex’ e que gasta um pouco de bateria do seu telefone para nos dar luz”, acrescentou Vasco Palmeirim.

“Dói-me tudo. Mas raios me partam, estou feliz”, concluiu o também apresentador da RTP1.

Segue-se um espetáculo no Porto, na Super Bock Arena, a 5 de maio.