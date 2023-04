Vasco Palmeirim e Nuno Markl festejam vitória de “Taskmaster”

Vasco Palmerim e Nuno Markl celebraram a vitória do programa “Taskmaster” na noite do passado sábado na RTP1.

O “Taskmaster”, da RTP1, bateu, no passado sábado, a SIC e a TVI no horário da noite e Vasco Palmeirim e Nuno Markl, os apresentadores, celebraram a conquista publicamente.

“Ver o ‘Taskmaster’ chegar a este patamar é simplesmente inacreditável”, admitiu Vasco Palmeirim. “Todos nós que fazemos o ‘TM’ sabemos o amor que temos pelo programa. Mas ver o amor que as pessoas que o veem têm pelo ‘TM’ é overwhelming”, acrescentou.

“Sim. Mandei um ‘overwhelming’. E também mando um ‘whatthefu…’ que foi aquilo que disse quando vi estes números. No próximo sábado há mais. Mesma hora. RTP 1”, rematou Vasco Palmeirim.

Nuno Markl também destacou as audiências de sábado. “Que felicidade ser parte de um programa que dá tanta alegria a tanta gente. Obrigado a todos por isto. Assim vale a pena levar com mousse na tola, conta no Tinder, marcação de convívio na casa da Kikas, inscrição na ginástica do Sporting e humilhação urinária aeronáutica!”, resumiu.