Vasco Palmeirim alerta fãs após contrair novo Coronavírus: “Protejam-se”

Vasco Palmeirim alertou, esta terça-feira, 25 de janeiro, os fãs para que estes se protejam e se vacinem para ajudar a combater a covid-19. É que o locutor e a família estão infetados.

O radialista, de 42 anos, vai ficar em casa em isolamento nos próximos dias na companhia da família. No perfil de Instagram, o comunicador da Rádio Comercial contou que testou positivo ao novo Coronavírus, tal como aconteceu com os familiares.

“Não só não foi embora miraculosamente como ainda decidiu aparecer cá em casa”, começou por escrever. “Estamos todos positivos, mas estamos todos bem”, acrescentou o também apresentador do programa “The Voice Portugal” (RTP1).

De seguida, o profissional da estação pública deixou o alerta aos admiradores. “Vacinem-se. Protejam-se. Para a semana os Palmeirins regressam à ‘normalidade’”, rematou Vasco Palmeirim.

Lembre-se que, além do trabalho na Rádio Comercial e no “The Voice Portugal”, o apresentador prepara-se para estrear um novo desafio no pequeno ecrã, desta vez ao lado de Nuno Markl.

Apesar de se conheceram há vários anos e serem colegas de trabalho na rádio, esta é a primeira vez que a dupla vai conduzir um formato televisivo. Trata-se de “Taskmaster”, da RTP1.