Vasco Palmeirim faz anos e Rita Ferro Rodrigues não esquece o apoio numa altura dramática

Vasco Palmeirim celebra 42 anos neste domingo e, entre as centenas de mensagens, destaque para a de Rita Ferro Rodrigues, que recordou o comunicador numa altura muito especial.

“Chovem” mensagens de parabéns no Instagram de Vasco Palmeirim. O animador da Rádio Comercial festeja, neste domingo, 42 anos, mas a frase mais especial pode bem ser de Rita Ferro Rodrigues. A apresentadora do Canal 11 recordou um tempo em que Palmeirim foi essencial na vida da família.

“O @vascopalmeirim faz anos hoje. Quando o Duda estava internado e nós muito aflitos, o Vasco não nos falhou um único dia”, começou por lembrar Rita Ferro Rodrigues no perfil de Instagram.

“Lembro -me de chorar baba e ranho quando recebi este vídeo – que vos mostro agora, quando já me sinto capaz de o fazer. Lembro-me da força que senti com este gesto tão bonito”.

“O @vascopalmeirim é assim. Ainda melhor do que a televisão e a rádio mostram, uma pessoa inteira, boa e sensível – feito de bons princípios, alegria e amor. Parabéns, querido Vasco. Gostamos muito de ti!”, rematou a jornalista.

O animador mostrou-se emocionado: “Oh! Assim fico sem jeito, Rita. Um beijo enorme para todos! Obrigado!”