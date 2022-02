Vasco Palmeirim partilha imagem captada em infância

Vasco Palmeirim abriu o baú e partilhou, esta terça-feira, 26 de outubro, uma fotografia de quando ainda era uma criança.

O radialista, de 42 anos, fez assim as delícias dos seus seguidores que ficaram enternecidos com a imagem com mais de 30 anos.

“Quando falei à imprensa antes da estreia do filme do ‘Dartacão’, disse: ‘Eu gostava tanto do bicho que até tinha uma camisola dele que tinha mandado estampar na Feira de Artesanato do Estoril. Era a minha camisola preferida’. A minha tia Ana Rita acabou de me mandar isto. E bateu um pouco a nostalgia”, escreveu o também apresentador.

Os fãs do comunicador não ficaram indiferentes e encheram a caixa de comentários com elogios.

“Mantém-se o mesmo sorriso…E também adorava o ‘bicho’ “, “Tão lindo como agora” ou “Transborda fofura essa foto!” são algumas das palavras escritas pelos internautas.