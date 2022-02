Vera Fernandes celebra quatro anos da filha mais velha

Vera Fernandes assinalou publicamente o aniversário da filha mais velha com uma publicação nas redes sociais.

Francisca completa, esta terça-feira, quatro anos e, para celebrar a data, a animadora das manhãs da Rádio Comercial partilhou no Instagram uma fotografia da filha, juntamente com uma declaração de amor.

“Adora chocolate, tem um coração do tamanho do mundo e acha que o Henrique [filho mais novo de Vera Fernandes] é dela. […] Anda há três meses a pedir o carro do ‘Frozen’ e hoje vai ter uma grande surpresa! O meu bebé faz quatro anos. Quatro anos. Tenho uma filha linda, sobretudo por dentro”, lê-se na publicação.

Recorde-se que além de Francisca, Vera Fernandes é ainda mãe de Henrique, de onze meses, do casamento com Fernando Solera.

LEIA TAMBÉM: