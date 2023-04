Vera Fernandes despede-se da ilha do Sal: “Vamos ter saudades”

Depois de umas curtas férias em família, a animadora da Rádio Comercial Vera Fernandes despediu-se da ilha do Sal.

De regresso a Lisboa: Vera Fernandes, animadora das manhãs da Rádio Comercial, esteve com a família na ilha do Sal nos últimos dias, mas já se despediu do local.

“Vamos ter tantas saudades da Ilha do Sal e destas pessoas que já fazem parte dos nossos dias”, começou por referir no perfil de Instagram, para mostrar, em vídeo, o percurso que fez diariamente: “Este é o caminho – muito curto – que fazemos todos os dias até à praia”.

“Já falámos com muitos portugueses, uns chegam, outros vão com aquele sorriso de quem não quer voltar para uma vida cheia de segundas-feiras”, observou.

“Tento observar esta vida quente, esta maneira de estar tão elementar e com música por todos os lados, que coisa boa. A minha alegria é diferente, tento saber mais nas conversas que tenho, nas perguntas que faço, nos momentos em que dançamos, mas tenho de voltar mais vezes que ainda há muita coisa para aprender. Hoje é o último dia e já vejo em mim tantas saudades…”, rematou Vera Fernandes.