Vera Fernandes participa na Maratona de Nova Iorque: “Que experiência!”

Vera Fernandes participou na Maratona de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A locutora mostrou-se realizada com a prova de corrida deste fim de semana.

A radialista viajou até território norte-americano para realizar uma maratona. Depois de ter terminado a prova no domingo, a comunicadora confessou que foi um momento memorável.

“‘Bem-vinda a Brooklyn! Vai, Veraaa!’ Um dos gritos que vai ficar para sempre na minha cabeça. Foi uma maratona dura, mas muito divertida!” contou Vera Fernandes, no perfil de Instagram.

“Passei metade do tempo com os braços no ar, a cumprimentar as pessoas e a sorrir. ‘Go Vera’ por todo o lado. Adultos, crianças, cães, colunas, cartazes, gritos, calor, chuva, música e mais música”, acrescentou.

“Que experiência! A malta aqui é incrível no apoio. Tenho muita coisa para contar”, afirmou, agradecendo de seguida à marca desportiva que a apoiou.