Vera Kolodzig anuncia novo projeto com “muito orgulho e emoção”

Vera Kolodzig recorreu às redes sociais para, esta terça-feira, 19 de outubro anunciar o seu novo projeto de cursos online.

A artista explicou que se dedicou de corpo e alma a este novo desafio profissional que está agregado ao outro projeto, “Podcast Kológica”.

“É com muito orgulho e emoção que anuncio que a minha nova plataforma de cursos online já está disponível. Este é um projeto ao qual me tenho dedicado com todo o meu Amor porque sinto que finalmente encontrei a minha voz”, começou por escrever a atriz, de 36 anos.

“Durante muitos anos resisti ao facto de ser figura pública, sempre tentei ser recatada e proteger-me ao máximo. Entretanto percebi a parte positiva de ter este alcance, consequência do meu trabalho enquanto atriz durante tantos anos. Percebi que já que posso chegar a tantas pessoas, porque não usar isso de forma positiva e tentar passar uma mensagem que acho importante?”, acrescentou.

“E o que acho importante é o amor! Acho importante o amor por nós próprios, pelas nossas emoções, pela vida, pelo nosso corpo, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que nos rodeiam e até pelos nossos desafios! É essa a mensagem que tento passar através do ‘Podcast Kológica’, agora também uma plataforma de cursos que vos dará a oportunidade de adquirirem ferramentas que considero valiosas. Sei que soa a clichê, mas sinto-me altamente grata e privilegiada! Obrigada a todos os que acreditaram neste projeto”, rematou.

Os internautas não conseguiram deixar passar em branco e encheram a caixa de comentários com reações.

“Tão bom sentir me parte duma tribo inspiradora que um dia sonhou mudar o mundo, uma pessoa de cada vez! Obrigada pela coragem e pelo desafio!” comentou um fã. “Sinto muito orgulho em ti! És uma inspiração!” escreveu outro.