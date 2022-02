Vera Kolodzig celebra 36 anos com brinde

Vera Kolodzig assinalou nas redes sociais mais um aniversário anos e celebrou a data com um brinde.

A atriz e apresentadora completa, esta quinta-feira, 22 de abril, 36 anos e, para celebrar a data, partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia, na qual surge num barco com um copo de champanhe e a “aproveitar a vida”.

“Um brinde a mim que faço anos hoje”, pode ler-se na publicação.

Vera Kolodzig tem um filho Mateus, de seis anos, do relacionamento amoroso com Diogo Amaral, que terminou em 2017. Além do filho que têm em comum, o ator é ainda pai de Oliver, da relação amorosa também terminada com Jéssica Athayde.

Recentemente, a atriz explorou novas áreas, nomeadamente a formação online.